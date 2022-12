Zelensky: “I bambini chiedono armi e difesa aerea a Babbo Natale”

Armi, sistemi di difesa aerea e vittoria sulla Russia. Sono questi i desideri che i bambini ucraini hanno scritto nelle loro letterine indirizzate a Babbo Natale. Lo sostiene il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, affermando che ”nel giorno di San Nicola i terroristi russi hanno fatto un bel regalo ai bambini ucraini, hanno condotto nuovi raid”.

Intervenendo in collegamento video a una riunione dei leader del Joint Expeditionary Force, Zelensky ha detto che ”i bambini ucraini nelle loro lettere a Babbo Natale stanno chiedendo difesa aerea, armi, vittoria. Una vittoria per loro, una vittoria per tutti gli ucraini. Capiscono tutto, i nostri bambini. Non ci resta che agire!”. Il giorno di San Nicola viene celebrato in Ucraina il 19 dicembre in base al calendario giuliano, che è 13 giorni indietro rispetto al calendario gregoriano che lo celebra il 6 dicembre. https://www.rainews.it