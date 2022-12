Bassetti: “Virologi tutti di sinistra. Io orgogliosamente di centrodestra”

Virologi in politica, ormai sembra un vizio. Dopo Andrea Crisanti, candidato ed eletto al Senato con il Pd alle ultime elezioni politiche, ecco scendere in campo anche Fabrizio Pregliasco, che correrà candidato come consigliere regionale per la Lombardia nella lista civica del candidato presidente di centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, esponente di spicco del Pd milanese tendenza-cachemire. Insomma, anche Pregliasco in campo: il Covid, ormai è una certezza, ha spianato la strada politica a virologi ed infettivologi.

Ma c’è chi eccepisce. Per esempio Matteo Bassetti, anche lui più volte accostato a candidature alle quali (almeno fino ad adesso) non ha ceduto, accostato però al centrodestra. E infatti Bassetti rivendica con orgoglio la sua posizione senza lesinare stoccate ai colleghi.

“Pregliasco, Crisanti e Lopalco si sono candidati alle elezioni e gli faccio i migliori auguri. L’ho fatto con Crisanti, con Lopalco e oggi faccio gli auguri a Pregliasco – premette l’infettivologo genovese -. Certo è che i virologi sono tutti schierati dalla stessa parte, a sinistra. Massimo Galli ma anche Antonella Viola non hanno mai nascosto le loro simpatie verso quella parte politica. Io orgogliosamente ho sempre detto di aver votato centrodestra. Dopo di che io ho fatto un scelta di coerenza che è quella di continuare a fare il medico stando dalla parte dei pazienti e dei miei studenti. A chi invece ha deciso di candidarsi e di fare politica gli auguro i migliori successi”, ha concluso Bassetti interpellato dall’agenzia di stampa AdnKronos. liberoquotidiano.it