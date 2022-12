Zelensky: “pronto a spaccare la faccia a Putin”

In un’intervista al canale televisivo francese LCI, il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a “spaccare la faccia a Putin” anche domani, alla prima occasione. “Un vero uomo, se vuole trasmettere un messaggio a qualcuno o se vuole dargli un pugno in faccia, lo fa da solo, senza intermediari”.

Durante la stessa intervista, Zelensky assicura che c’è “molto denaro russo nascosto in Francia e anche immobili: vendi questi beni e invia il denaro in Ucraina”.

Almeno 40 milioni di Zelensky sono invece nascosti in società offshore alle Isole Vergini come provano i Pandora Papers.