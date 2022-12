Ungheria: veto ai 18 miliardi di aiuti UE per l’Ucraina

Roma, 6 dic. (askanews) – L’Ungheria ha messo il veto a un pacchetto di aiuti da 18 miliardi di euro per l’Ucraina, costringendo la Commissione europea e i Paesi dell’Unione Europea a cercare un modo alternativo per garantire che gli aiuti possano continuare ad arrivare a Kiev nel nuovo anno. Lo riferisce il Guardian citando deputati europei.

L’iniziativa del governo di Budapest è stata ampiamente vista come un modo per il suo primo ministro, Viktor Orban, di utilizzare il suo via libera agli aiuti all’Ucraina come leva per garantire la quota del suo Paese dei fondi di ripresa dell’Ue. Bruxelles, infatti, ha cercato di trattenere alcuni fondi destinati a Budapest a causa di violazioni dello stato di diritto. La Commissione esaminerà ora come “fornire la soluzione necessaria all’Ucraina già a partire da gennaio”, ha affermato il commissario al bilancio dell’Ue, Johannes Hahn, durante una sessione pubblica dei ministri delle Finanze della coalizione.