Sanremo 2023, tornano i ‘cugini di campagna’

Roma, 4 dic. (askanews) – Amadeus ha annunciato oggi al Tg1 delle 13:30, i 22 big che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo. Sono Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Di Martino Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, I cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante, Ultimo.

La 73esima edizione della manifestazione canora è in calendario dal 7 all’11 febbraio. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023 è Amadeus, Gianni Morandi lo affiancherà tutte e cinque le serate. Chiara Ferragni sarà sul palco dell’Ariston la prima e l’ultima serata. Ai 22 Big si aggiungeranno i sei cantanti di Sanremo Giovani, per un totale di 28 concorrenti in gara.