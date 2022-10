Ucraina, Putin: ‘Kiev rifiuta negoziati su ordine degli Usa’

L’Ucraina, secondo Vladimir Putin, rifiuta i negoziati con la Russia su ordine degli Stati Uniti.Lo riferisce il portavoce del Cremlino citato dalla Tass. Mosca sarebbe infatti pronta ad impegnarsi in trattative sulla base dei propri interessi, ma Kiev è riluttante a fare altrettanto.

“L’Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Usa e ha praticamente perso la propria sovranità”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin citato dalle agenzie russe.

“Il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a livello regionale, rimane molto alto. Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva, principalmente a causa di un forte aggravamento del confronto geopolitico globale”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in una riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei paesi della Csi.

Lo schieramento da parte degli Usa della 101esima divisione aerotrasportata in Romania, annunciata nei giorni scorsi, aumenta i pericoli per la Russia e non porta a un rafforzamento della stabilità. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Tass. tgcom24.mediaset.it

