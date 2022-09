Parlamento europeo: “Ungheria minaccia per i valori della UE”

Il rapporto approvato a larga maggioranza dalla plenaria di Strasburgo – 433 voti a favore e 123 contrari – bolla Budapest come una “minaccia sistemica” per i valori fondanti dell’Ue in virtù di quel “regime ibrido di autocrazia elettorale” costruito da Viktor Orban. Ogni ulteriore tentennamento, sostengono gli eurodeputati, sarebbe connivenza e dunque si esorta il Consiglio ad intervenire per evitare, da parte sua, possibili “violazioni del principio dello Stato di diritto”.

Il rapporto ha suscitato lo sdegno (nonché il blocco compatto alle votazioni) di Budapest oltre che dei gruppi più a destra dell’emiciclo: Identità e Democrazia (ID) e i Conservatori-Riformisti Europei (ECR). Dove militano i rappresentanti di Lega e Fratelli d’Italia. “Riteniamo che un prerequisito di questo rapporto dovrebbe essere l’obiettività, l’uso di criteri chiari e la stretta aderenza ai fatti, ma ciò ancora una volta non è accaduto”, ha precisato una nota della delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo. “Si tratta – si legge ancora – dell’ennesimo attacco politico nei confronti del legittimo governo ungherese, in una fase difficile per l’Europa nella quale a tutti i livelli si dovrebbe perseguire la strada dell’unità e non quella della polarizzazione per motivi ideologici”.

E dunque? Gli eurodeputati ora chiedono che il Consiglio la pianti con la melina e attivi in toto l’articolo 7 dei trattati, che prevede la possibilità d’imporre sanzioni al Pese membro in deficit democratico sino alla “sospensione dei diritti di voto”. Procedura che, sottolineano, richiede solo “la maggioranza qualificata”. Intanto pare che il governo ungherese – che ha bollato come “un insulto” il voto di oggi – già lunedì prossimo presenterà un pacchetto di riforme considerate necessarie per convincere Bruxelles a non colpire duro e anzi approvare il suo Recovery, ancora parcheggiato nel limbo. “Misure cosmetiche” per avere “i soldi”, giurano in tanti a Strasburgo. Ora serve fare sul serio. ANSA

Questa invece è la ex Svezia, dove i valori della UE vengono scrupolosamente applicati.

Malmö, Sweden. The rape capital of Europe. Isn't diversity wonderful? pic.twitter.com/IVhhQVlU5O — UK Justice Forum 🇬🇧 Latest Video News Updates! (@Justice_forum) September 12, 2022

Condividi