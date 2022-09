Usa, Blinken a Draghi: “resilienza contro la Russia”

“Il Segretario di Stato Antony J. Blinken ha parlato oggi con il Primo Ministro italiano Mario Draghi, ringraziandolo per la sua guida esemplare in uno dei periodi più difficili della storia recente e per il forte sostegno dell’Italia all’Ucraina”. Lo ha scritto in una nota il portavoce di Blinken, Ned Price, aggiungendo che “il segretario ha sottolineato l’importanza di mantenere la solidarietà e la resilienza di fronte agli sforzi della Russia di utilizzare l’energia e altri mezzi per dividere i paesi che sostengono l’Ucraina. Il Segretario ha sottolineato il nostro impegno a lavorare con il prossimo governo italiano sull’ampio ventaglio dei nostri interessi condivisi“. ADNKRONOS

L’americanata dei soldi russi ai partiti sarebbe la ‘stima’ di un analista che risale a 5 anni fa ed è stata resa pubblica adesso, pochi giorni prima delle elezioni.

Mantici (ex dirigente del Sisde): «Ingerenza americana, hanno aspettato 5 anni per parlare» (da il Messaggero)

