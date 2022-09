Cacciare Mattarella? Calenda replica a Letta: “Sono tutte cazz…”

A proposito di riforme, “tutta questa fretta, questo ardore, nascondono il vero obiettivo della destra: mandare a casa Sergio Mattarella. Berlusconi se l’è lasciato sfuggire, l’intenzione è chiarissima, ma noi ci opporremo in ogni modo”, ha dichiarato Enrico Letta in un’intervista a La Stampa.

“Io sono contro il presidenzialismo, lo trovo una scorciatoia insidiosa, il modo populista di dire ai cittadini: guardate, le cose non vanno bene, datemi tutti i poteri in mano e risolvo io. La verità è che sanno benissimo che non sarebbero in grado di governare un momento così difficile e si stanno costruendo l’alibi perfetto per non farlo”.

Calenda replica a Letta: “Son tutte cazz…, non si caccerà Mattarella e non si cambierà la Costituzione”. Così Carla Calenda, leader del Terzo Polo, intervistato da Radio Anch’io risponde alle parole di Enrico Letta.

Enrico Letta – “Il grande rischio è che il centrodestra abbia un’affermazione con questo sistema elettorale molto molto maggioritaria, il che vuol dire con numeri tali da cambiare la Costituzione da soli senza nessuna forma di garanzia” Lo ha detto il leader del Pd, Enrico Letta, a Radio Capital. tgcom24.mediaset.it

