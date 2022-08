Donatella Rettore vaccinata e positiva al Covid: “Sto male. Spero di farcela”

Donatella Rettore ha il Covid. La cantante, impegnata in un tour nelle più importanti località italiane, ha annunciato, attraverso un post sul suo profio Instagram, di essere risultata positiva al Coronavirus. Il suo messaggio ha destato parecchia preoccupazione tra i fan.

“Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela”, ha confessato l’artista ai suoi followers. E adesso Rettore sarà costretta a un temporaneo stop forzato, in attesa di tornare sui palchi di tutta Italia con la sua musica. Momentaneamente, è stata annullata la data in programma per il 3 agosto a Marina di Camerota (Sa). […]

Donatella Rettore si era vaccinata ed aveva ringraziato Zaia e Mara Venier.

