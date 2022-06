Speranza contestato anche a Firenze: “Buffone, assassino”

Speranza contestato anche a Firenze. I pensionati dell’Usb hanno manifestato in occasione degli Stati generali della Salute. Firenze, proteste all’arrivo del ministro: “Buffone, assassino”

CRONACA (Firenze). Stamattina a Firenze si è svolto l’evento conclusivo degli Stati generali della salute in Toscana. Per l’occasione è arrivato in città il ministro della Salute Roberto Speranza. Il convegno si è svolto nel cinema teatro La Compagnia, hanno partecipato anche il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore alla Salute Simone Bezzini e Serena Spinelli, assessore alle Politiche sociali. All’arrivo del ministro decine di manifestanti sono stati allontanati dal teatro e hanno organizzato un presidio in piazza San Marco. Urla e fischi contro il ministro. (Emanuele De Lucia/alanews)

