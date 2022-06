Draghi vola a Parigi da Macron

ROMA, 07 GIU – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, mercoledì 8 e giovedì 9 giugno si recherà a Parigi per un incontro con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e per partecipare alla Cerimonia di apertura della Riunione a livello ministeriale del Consiglio dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). La riunione sarà presieduta dall’Italia, con la Norvegia e il Messico vice presidenti, e i ministri dibatteranno sul tema “Il futuro che vogliamo: politiche migliori per la prossima generazione e una transizione sostenibile“. Lo comunica Palazzo Chigi.

Mercoledì 8 alle 20.15 è previsto l’arrivo del presidente del Consiglio al Palazzo dell’Eliseo. A seguire, cena di lavoro con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Giovedì 9 alle ore 9.30 è previsto l’arrivo di Draghi presso la sede dell’OCSE – Conference Centre; alle 10 l’apertura della riunione del Consiglio Ministeriale dell’OCSE e l’intervento di Draghi. A seguire foto di famiglia. (ANSA).

