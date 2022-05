Ucraina, Giorgetti: pagare danni di guerra con debito europeo

MONZA, 21 MAG – Il sistema economico italiano sta subendo “danni di guerra e i danni di guerra da sempre si pagano con il debito”: il sostegno anche militare all’Ucraina “è una scelta politica europea, quindi si dovrebbero pagare con debito europeo”. Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

“Serve anche un sistema di protezione dei prezzi dell’energia a partire dal ‘price cap’ sul gas che abbiamo chiesto, ma non mi sembra che si stia andando in questa direzione: questa è una situazione di crisi nella quale l’Europa deve dimostrare di esistere”, aggiunge Giorgetti a margine di un evento della Lega per Monza-Brianza 2030. (ANSA).

Condividi