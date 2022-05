Putin: prevenire la rinascita del nazismo è dovere comune

“Il dovere comune oggi è prevenire la rinascita del nazismo che ha portato tante sofferenze a persone di diversi Paesi”. Così come “è necessario preservare e trasmettere ai posteri la verità sugli eventi degli anni della guerra, i valori spirituali comuni e le tradizioni di amicizia fraterna”. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin, in un messaggio reso noto dal Cremlino, rivolto agli altri Paesi della Federazione russa in occasione del 9 Maggio, festa nazionale per la vittoria in Europa dell’Unione Sovietica sul nazismo. ASKANEWS

