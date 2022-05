Santoro: ‘Questo è un conflitto tra USA e Russia, Ucraina è manovalanza che va a morire’

dal canale 884C25 – L’ex conduttore ospite di Massimo Giletti a Non è L’arena, parla esplicitamente di terza guerra mondiale, è un “conflitto tra USA e Russia”. Noi siamo già in una guerra mondiale, questo è un conflitto tra Stati Uniti e Russia: l’Ucraina è la manovalanza che va a morire. Mi danno del fascista? Hanno paura delle cose che dicono quelli come me, gli Stati Uniti vogliono arrivare alla vittoria, schiacciando Putin. Per arrivare a ciò, ci sarà la distruzione dell’Ucraina”

“Per fermare la guerra il nostro Paese dovrebbe rompere l’unione Nato e non inviare più armi. Dobbiamo richiedere un atto di coraggio al governo, associarci passivamente agli americani è una follia” –

Infine chiosa su Draghi – “Ormai è un capitolo vecchio della nostra storia. Mi aspettavo che stabilisse un asse con la Merkel e con Macron” – Ricordando che erano i garanti di quegli accordi poi disattesi, e avrebbero dovuto spendersi su questo, e Draghi insieme a loro – “Se l’avessero fatto, avrebbero evitato la guerra. Non l’hanno fatto perchè hanno ceduto il passo agli americani. Noi non abbiamo una visione europea ne dei nostri interessi, e fra poco, entro tre mesi saremo in recessione per la guerra”

Ucraina, Osservatorio Militare:

👉”Forniamo armi pesanti ad un Paese in guerra e mentiamo agli italiani, perché non si sappia che è una guerra tra USA e Russia – in cui l’Ukraina fa da attore principale e l’Europa da comparsa inutile“

