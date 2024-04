Lucia muore a 38 anni per un malore improvviso

Lucia Fabbri è morta a soli 38 anni nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 aprile a causa di un malore improvviso

La giovane donna, madre di due bambine piccole – Luna di 2 anni e mezzo e Simona di 7 anni e mezzo – ha vissuto per anni a Parma dove è stata consigliera dell’ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione. Lucia attualmente lavorava come tecnico della riabilitazione psichiatrica alla neuropsichiatria infantile della Asl Roma 4 di Civitavecchia.

Come ricostruito da ViterboToday, la tragedia si è consumata a Taquinia, dove viveva con il marito Marco Ciminari. La 38enne era in casa con il consorte quando ha avuto un malore. Dopo il soccorso immediato in casa, il ricovero a Viterbo, dove “si attivano tanti specialisti: da cardiologia a nefrologia a oncologia – evidenzia Marco -. Le hanno fatto tutti gli accertamenti possibili e immaginabili, da cui sono emerse analisi e valori sballati”. Marco resta accanto alla moglie per tutta la mattinata di venerdì.

“I medici – racconta – stavano aspettando che si stabilizzasse un po’ per poterla trasferire ulteriormente in un centro specializzato, ma nella notte tra venerdì e sabato il suo cuore non ha retto. È stata tentata una lunga rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare”. www.parmatoday.it