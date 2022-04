Nichi Vendola vaccinato e positivo al Covid. A darne notizia, secondo quanto riporta l’agenzia Dire, è stato proprio l’ex presidente della Regione Puglia in un post sui social. “Alla fine ce lo siamo presi anche noi, il Covid o qualche sua variante – scrive su Facebook -. Io e Ed, ma non il piccolo Tobia. E dunque siamo in isolamento”.

La positività provocherà anche il cambio di data dello spettacolo previsto per sabato prossimo a Bitonto: “Mi spiace dover annullare lo spettacolo “Quanto resta della notte” al teatro Traetta del 23 aprile, che viene spostato a lunedì 16 maggio prossimo – spiega -. Coloro che hanno già acquistato il biglietto potranno conservarlo e utilizzarlo nella nuova data. In caso di impossibilità, potranno essere richiesti i rimborsi direttamente al botteghino o al venditore digitale prescelto”. baritoday.it

“alla Nuvola per il vaccino, è unica vera arma che abbiamo’, scriveva su twitter Nichi Vendola. “Grazie a @RegioneLazio, grazie al personale sanitario del nostro Paese”

