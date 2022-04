Zelensky: “Non cederemo il Donbass alla Russia”

Volodymyr Zelensky crede che se la Russia potrà prendere il Donbass non ci sono garanzie del fatto che non cercherà di nuovo di conquistare Kiev. “Perché non mi fido dei militari e della leadership russa – ha detto il presidente ucraino alla Cnn – per questo noi sappiamo che il fatto che li abbiamo respinti e hanno dovuto allontanarsi da Kiev, e da tutto il nord, non significa che, se potranno catturare il Donbass, non verranno di nuovo verso Kiev”.

Non cederemo il Donbass alla Russia

Per questo, ha aggiunto il presidente, gli ucraini non sono disposti a cedere territorio nell’est del Paese per finire la guerra e si preparano a combattere in Donbass una battaglia decisiva. “Per questo è molto importante per noi non cedere, mantenere le nostre posizioni, perché questa battaglia potrà influenzare il corso dell’intera guerra”, ha detto. (adnkronos)

