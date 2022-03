Zelensky: “Le armi ci servono per la libertà in Europa”

“Qual e’ il prezzo di questa sicurezza? Questo e’ molto chiaro. Questi sono aerei per l’Ucraina. Questi sono carri armati per il nostro stato. Questa e’ la difesa missilistica. Questa e’ un’arma antinave. Questo e’ quello che hanno i nostri partner e tutto questo e’ per la liberta’ – non solo dell’Ucraina – ma per la libertà in Europa”.

Le parole del presidente dell’Ucraina sulla possibilita’ di ricevere piu’ armi dall’Europa. “Il russo ha sempre fatto parte della vita quotidiana, ma ora la Russia sta facendo di tutto affinche’ la de-russificazione avvenga sul nostro territorio. Le truppe ricevono proprio questi ordini: distruggere tutto”, ha concluso Zelensky. ANSA

