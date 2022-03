Elon Musk sfida Putin: “Combatti con me a mani nude”

“Con la presente sfido Vladimir Putin in un combattimento. In palio c’è l’Ucraina”. Con un tweet il miliardario americano Elon Musk lancia la sua provocazione per mettere fine alla invasione russa in Ucraina. Un guanto di sfida al numero uno del Cremlino senza però aggiungere i dettagli. Il campo di battaglia potrebbe però essere un tappeto visto che Putin è campione (anche se espulso dalla federazione internazionale) di judo mentre Musk pratica diverse arti marziali tra le quali proprio quella preferita dal leader russo.

Non è la prima volta che Elon Musk tenta di “venire alle mani” con qualcuno di famoso. Nel 2020 sfidò Johnny Depp a un combattimento di arti marziali miste perché l’attore lo aveva insultato. Musk era stato “coinvolto” nella causa di divorzio tra Depp e la ex, Amber Heard, per una presunta relazione sessuale con quest’ultima.

E nemmeno è la prima volta che il nome di Elon Musk compare nella guerra in Ucraina. All’inizio del conflitto il Mykhailo Fedorov, vice primo ministro ucraino, aveva chiesto aiuto a Musk affinché fornisse la connessione internet al suo Paese attraverso i suoi satelliti spaziali. Promessa mantenuta visto che pochi giorni dopo sono stati fatti recapitare di “router” e i satelliti di Starlink sono stati orientati verso l’Ucraina.

Ora staremo a vedere che effetto farà la sfida di Elon Musk, se Putin risponderà oppure se lascerà cadere nel vuoto la provocazione. Il guando di sfida non passerà inosservato visto che da quando è stato lanciato è stato rilanciato già migliaia di volte. tgcom24.mediaset.it

