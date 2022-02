Verona, morto per Covid il dr Edward Haiek: era vaccinato con tre dosi

Ha lottato contro il Covid all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, per 40 giorni è rimasto intubato. Purtroppo il suo cuore non ha retto, il medico di base Edward Haiek è morto a 65 anni.

Amato da tutti i suoi pazienti e apprezzato per la sua bravura, il medico di base Edward Haiek aveva contratto il Covid verso metà dicembre. Aveva allarmato tutti con la sua assenza, tant’è che i pazienti non ricevendo più sue notizie avevano iniziato a chiedere di lui sui social. Purtroppo il quadro clinico di Haiek si è presto aggravato e il 23 dicembre 2021 era stato portato all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, dov’era rimasto intubato in terapia intensiva per 40 giorni fino a quando, nella mattina di ieri lunedì 14 febbraio 2022, è morto.

Edward Haiek aveva ricevuto tre dosi di vaccino

Il medico di base Edward Haiek era stimato da tutti, vaccinato con terza dose e regolarmente iscritto all’ordine dei medici di Verona. Nato a Nazareth in Israele era arrivato a Verona nel 1979. Proprio nella città scaligera aveva conseguito la laurea in medicina con specializzazione in Ginecologia.

Cordoglio sui social

Il dottor Haiek esercitava anche il ruolo di medico vaccinatore nello studio della Croce Bianca e sui social non sono mancati i numerosi messaggi di cordoglio da parte dei suoi pazienti e di tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo:

