Meluzzi: ‘liberare gli Italiani dal giogo nazisanitario’

Liberare gli Italiani dal giogo nazisanitario – Prof. Alessandro Meluzzi: “Lo spettro di Cossiga, dopo aver parlato di vili affaristi, uomini di potere in Italia in questo momento, invita a liberare gli Italiani dal giogo nazisanitario prima che accada il peggio.

Non ce lo chiede solo un fantasma benevolo e sorridente, ma ce lo chiede l’Europa che sta andando, come per altro gli USA, la Russia, l’India, il Sudafrica, il Giappone, il Brasile, il Mondo, nella direzione opposta a quella di Draghi e Speranza. Se non cesseranno di disseminare dolore, disoccupazione e fallimenti saranno loro stessi travolti da una storia non sufficientemente misericordiosa da salvarli.”

Condividi