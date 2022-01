Premier Trudeau vaccinato con 3 dosi e positivo al Covid

Vaccinato con 3 dosi e positivo a Covid – Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato lunedì di essere risultato positivo al Covid-19 senza però avere sintomi gravi ed ha assicurato che avrebbe continuato a svolgere le sue funzioni a distanza.

“Mi sento bene e questa settimana continuerò a lavorare da remoto, in conformità con le istruzioni di salute pubblica”, ha affermato su Twitter il capo del governo canadese, che ha recentemente ricevuto la sua terza dose di vaccino.

Lo scorso aprile, dopo la prima dose di vaccino, Trudeau aveva dichiarato: “quello che possiamo fare per contribuire a proteggerci, a proteggere i nostri cari e a superare questa crisi del Covid-19. I vaccini approvati in Canada sono sia sicuri che efficaci”.

► Proteste in Canada, Trudeau fugge in un luogo segreto

Ce matin, j’ai eu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Je me sens bien, et je vais continuer de travailler à distance cette semaine, conformément aux consignes de la santé publique. S’il vous plaît, allez vous faire vacciner et recevoir la dose de rappel.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022