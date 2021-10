No green pass, 15° sabato di proteste in varie città

Da a Milano a Trieste e Pisa, anche oggi manifestazioni no green pass. Si tratta del quindicesimo sabato consecutivo di protesta. Nel capoluogo meneghino, il sit-in ‘No paura Day’ in piazza Duomo. Circa mille le persone che si sono ritrovate sotto il palco degli interventi. In concomitanza, il corteo da piazza Fontana. In testa, uno striscione “In media stat virus” e una grande bandiera italiana. Cori “No Green pass” e “La gente come noi non molla mai”.

Qualche momento di tensione, quando un manifestante, sotto i portici di Piazza Duomo, ha aggredito un giornalista di La7, colpendolo con un calcio e gridando ‘Dovete andarvene’.

Protesta a Trento, 1.000 in corteo In mille si sono radunati in piazza Dante, a Trento, per poi sfilare per le vie del centro e protestare contro il green pass obbligatorio sul posto di lavoro. Il corteo è stato aperto dalle ‘donne in bianco’, “a testimonianza delle problematiche che vanno a colpire le donne lavoratrici”, si legge in un volantino diffuso durante la manifestazione. Tanti gli striscioni di solidarietà con la protesta di Trieste.

Pisa, 1000 persone in piazza A Pisa corteo regionale toscano No Green pass con un migliaio di persone secondo la questura questo pomeriggio. L’iniziativa è promossa dal Comitato Toscano No Green Pass e No G20 e i manifestanti arrivano da Livorno, Massa,Carrara, Firenze, Pistoia e anche da La Spezia. Cartelli di solidarietà ai Coordinamenti No Green Pass di Trieste. ‘Circolerà una nuova variante: la libertà’, si legge. Altre scritte sono ‘Liberi di vivere’, ‘Tra sì e no c’è di mezzo il forse’, ‘Basta Speranza,optiamo per la coscienza critica’, l’ironica ’55esima dose. Andrà tutto bene?’.

A Genova con Puzzer e camalli Trieste “Stiamo aiutando il popolo bloccando l’economia, non quella della gente ma quella di chi pensa di governare il Paese e invece ha perso la visione della realtà. Hanno provato a dividerci ma siamo uniti più che mai. E sorridete, perché già da martedì ne vedremo delle belle”.

Il leader dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, ha parlato da piazza Matteotti, a Genova, alle oltre mille persone riunite dal comitato Libera Piazza Genova come ogni sabato, per manifestare contro le politiche sanitarie del governo. Molti slogan no green pass e no vax e molti selfie chiesti dai manifestanti genovesi a Puzzer. Con lui una delegazione di portuali da Trieste che hanno così contraccambiato la visita di solidarietà di qualche giorno fa da parte di alcuni colleghi del capoluogo ligure, in particolare di quelli del terminal Psa di Pra’. La protesta si è poi mossa come sempre in corteo nelle strade del centro.

A Firenze assemblea in piazza e corteo Iniziativa partita in corso in piazza Santissima Annunziata, promossa da un coordinamento unitario dei gruppi che in questo ultimo anno e mezzo si sono opposti alle misure anti covid, a partire dai vaccini fino al Green pass. ‘Firenze No Green Pass’ – questo il nome del coordinamento – ha indetto un’assemblea nella storica piazza di Firenze e un corteo – autorizzato – per le vie del centro cittadino. rainews.it

ROMA – PIAZZA SAN GIOVANNI. Contro il Governo Draghi, governo delle banche. Contro Ue e Nato. Contro i licenziamenti per delocalizzazioni e green Pass. Ripartire dall’Italia del lavoro, della classe operaia, di tutti quelli che vivono del proprio lavoro. pic.twitter.com/H1FU5pAhJL — Marco Rizzo (@MarcoRizzoPC) October 30, 2021

