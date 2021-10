Deve partorire ma la bimba è morta, scatta indagine: si era vaccinata 2 giorni prima

SAN PRISCO (Caserta). C’è il dolore dignitoso ma vigoroso di una giovane coppia. Ma c’è soprattutto la volontà di voler andare fino in fondo, di sapere perché quella gravidanza che era andata così bene per 39 settimane alla fine si è trasformata in una tragedia. La vicenda è riportata dal giornale locale edizionecaserta.net

Vaccinata 2 giorni prima

La neomamma era al nono mese ed era solo in attesa di partorire. Il 9 ottobre è andata dal ginecologo di fiducia riferendogli che 48 ore, dopo lunedì 11, avrebbe avuto la seconda dose del vaccino Pfizer. La somministrazione era stata concordata visto che la prima non aveva dato effetti collaterali.

Martedì 12 la coppia è tornata dal ginecologo per l’ultima visita di routine prima del parto. E’ in quella circostanza che il medico si accorge che il piccolo cuoricino non batte più, facendo presagire che la piccola fosse ormai deceduta. Il parto cesareo ha purtroppo confermato il tragico epilogo mentre il padre della bimba si recava dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni per sporgere denuncia.

Sono stati proprio i militari della caserma calatina a informare l’autorità giudiziaria, dando il via all’indagine dopo aver acquisito la cartella clinica. Sulla salma della piccola è stato effettuato l’esame autoptico, i cui risultati saranno depositati tra 60 giorni. Al momento restano i dubbi dei genitori che hanno vissuto una gravidanza tranquilla e vogliono capire cosa non sia andato per il verso giusto, anche alla luce della tempistica con la seconda dose somministrata. Tra le ipotesi c’è quella della trombosi al cordone ombelicale

