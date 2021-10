Nei cumuli di rifiuti ammassati fuori dai cassonetti per le strade di Roma sono comparse anche urne elettorali. Dopo aver raccolto il voto degli elettori capitolini, sono state abbandonate sul marciapiede in via Assisi, nel quartiere Tuscolano (Settimo municipio).

Oltre alle urne elettorali, accartocciate in mezzo a montagnole di rifiuti che sovrastano, per altezza, gli stessi cassonetti della spazzatura, ci sono anche i manifesti con la lista dei candidati e altro materiale elettorale. ansa

Condividi