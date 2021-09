Casa Bianca: 65 miliardi di dollari contro le future pandemie

Miliardi di dollari contro le future pandemie

NEW YORK, 03 SET – La Casa Bianca propone un piano da 65 miliardi di dollari per combattere le future pandemie.

“C’è una ragionevole probabilità che una pandemia peggiore del Covid possa verificarsi nel prossimo decennio.

Per la prima volta nella storia del nostro Paese, abbiamo l’occasione di trasformare le nostre capacità” nella battaglia, afferma Eric Lander, direttore dell’Office of Science, Technology and Policy.

“Dobbiamo iniziare a prepararci ora”, aggiunge. (ANSA)

