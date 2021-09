Favignana: 25enne muore dopo il vaccino

25enne muore dopo il vaccino. Si chiamava Alessandro Campo, ed era di Palermo. Sull’isola per motivi di lavoro. La Procura di Trapani ha disposto l’autopsia. Si era appena vaccinato contro il Covid

www.alqamah.it – FAVIGNANA. Si chiamava Alessandro Campo il palermitano di 25 anni trovato morto in casa a Favignana, in provincia di Trapani. Così scrive il giornalista Riccardo Lo verso per Livesicilia.it.

Nella notizia ancora si legge che Alessandro si trovava sull’isola per lavoro e condivideva l’appartamento con un amico che lo aveva lasciato a letto quando è uscito di casa. Ed è a letto che i sanitari del 118 lo hanno trovato quando sono stati allertati dal datore di lavoro di Campo.

Quando sono intervenuti i soccorsi per Campo non c’era più nulla da fare. La salma è stata trasferita a Trapani dove nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia come disposto dalla Procura di Trapani. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Nel corso dell’ispezione sul corpo da parte del medico legale non sono stati trovati segni di violenza, per cui al momento si pensa a un malore.

