Appello dei medici a Speranza: vaccinare le donne incinte e in allattamento

Possibili rischi gravi anche per donne in gravidanza e bambini: arriva l’appello al ministero della Salute di neonatologi, pediatri e ginecologi per accelerare la vaccinazione delle donne in gravidanza e in allattamento e bambini di età superiore ai 12 anni.

L’appello è sottoscritto da Sin (Società Italiana di Neonatologia), presidente Fabio Mosca, Sip (Società Italiana di Pediatria), presidente Annamaria Staiano, Sigo (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), presidente Antonio Chiàntera, Aogoi (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani), presidente Elsa Viora, Agui (Associazione Ginecologi Universitari Italiani), presidente Nicola Colacurci, Simp (Società Italiana di Medicina Perinatale), presidente Luca Ramenghi, Agite (Associazione Ginecologi territoriali), presidente Valeria Dubini, Espnic (Società Europea di Rianimazione Pediatrica e Neonatale), presidente Daniele De Luca. www.rainews.it

