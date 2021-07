I vaccini non prevengono la circolazione del virus – Pier Luigi Lopalco, epidemiologo: “I vaccini prevengono la malattia grave, l’ospedalizzazioni e la morte. Questi vaccini non prevengono, se non in minimissima parte, la circolazione del virus. I giovani vaccinati che vanno a prendere l’aperitivo sui Navigli, potrebbero portare il virus in famiglia”

