40enne muore a Napoli, lunedì aveva fatto il vaccino

Valle Caudina: 40enne cervinarese trovato morto a Napoli, lunedì aveva fatto il vaccino. Si chiamava Vito Loseto ed aveva 40 anni il cervinarese trovato morto a Napoli nella tarda mattina di ieri. Il ritrovamento ha avuto luogo nei pressi della stazione centrale del capoluogo partenopeo, a piazza Garibaldi. Lo scrive il giornale locale https://ilcaudino.it

Al momento non si può escludere alcuna ipotesi sulla causa del decesso. La salma si trova presso la morgue del Primo Policlinico di Napoli. Probabilmente, l’autorità giudiziaria disporrà l’autopsia sul cadavere proprio per accertare le cause del decesso.

Loseto aveva sostenuto la vaccinazione anti covid lunedì scorso. Ma non si può azzardare alcuna ipotesi sui motivi del decesso. A quanto pare, il 40enne era solito recarsi a Napoli più volte la settimana.

