Mix di vaccini anti Covid, Gismondo: “non sarei tranquilla”

“Non so se sia ‘un pericoloso precedente'” il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa al mix di vaccini anti Covid, come l’ha definito l’ex direttore generale dell’ente regolatorio nazionale, Luca a Pani. “Sicuramente però non appare fondato su evidenze scientifiche solide”. Questa l’opinone di Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano.

Ma se avesse ricevuto una prima dose di vaccino AstraZeneca, l’esperta si sottoporrebbe in tranquillità al richiamo con un prodotto a mRna? “In tranquillità sull’efficacia no – risponde all’Adnkronos Salute – mentre sugli effetti collaterali sarei più tranquilla”.

Mix di vaccini anti Covid, finora solo 800 casi trattati

Quindi sui dati di efficacia non si sente tranquilla? “Non lo sono affatto”, ribadisce Gismondo, sottolineando che al momento si parla di “800 casi trattati e pubblicati“. adnkronos

