Biden: “Annuncerò una strategia mondiale per i vaccini”

“Annuncerò una strategia mondiale per i vaccini”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ai giornalisti poco prima di imbarcarsi sull’Air Force One diretto in Gran Bretagna, prima tappa della sua missione in Europa.

Principale obiettivo della prima missione di Joe Biden all’estero, secondo quanto ha detto lo stesso presidente ai giornalisti, è “rafforzare l’alleanza, mostrare chiaramente a Putin ed alla Cina che l’Europa e gli Stati Uniti sono unite“. Il presidente americano parteciperà questo weekend al vertice del G7. Poi lunedì sarà a Bruxelles per il vertice Nato e Usa-Ue e infine a Ginevra, il 16, avrà l’incontro con Vladimir Putin.

La questione degli attacchi hacker “sarà uno degli argomenti della discussione” tra Biden e Putin, ha confermato il presidente Usa che poi, alla domanda se pensa che riuscirà a raggiungere una qualsiasi forma di intesa a riguardo con il presidente russo, ha risposto: “Chi può dirlo in questo momento”. adnkronos

