Perché La “Fiat digitale” è La Principale Minaccia Per Bitcoin: Dovresti Ancora Investire in Crypto?

I recenti guadagni in Bitcoin e il più ampio mercato delle criptovalute hanno dimostrato che c’è un futuro per le valute digitali e che potrebbero essere il modo preferito in cui viene condotto il commercio.

Una delle cose principali che Bitcoin ha guadagnato quest’anno è stata utilizzata come mezzo di pagamento. Il token non viene utilizzato solo per aiutare gli investitori a ottenere rendimenti rapidi, ma ora è diventato un mezzo di scambio.

Questa prospettiva ha persino attratto i principali attori finanziari nel settore delle criptovalute, comprese le banche e i governi di Wall Street. Tuttavia, alcuni analisti ritengono che la più grande minaccia di Bitcoin sia il suo stesso successo.

I Limiti Di Bitcoin Sono Un’opportunità Per Le Fiat Digitali

Il mercato delle criptovalute si è espanso e ora non si tratta solo di Bitcoin e criptovalute. I governi stanno esaminando la tecnologia blockchain e come possono sfruttarla per trasformare l’economia.

Uno dei maggiori limiti di Bitcoin e di altre criptovalute è che sono difficili da regolamentare proprio perché sono decentralizzati. Inoltre, l’anonimato associato al trasferimento di valore basato su blockchain e la volatilità delle criptovalute si aggiunge alle difficoltà dal punto di vista dei governi. Tuttavia, uno dei modi in cui i governi possono sfruttare la blockchain è attraverso blockchain “privati” (autorizzati) con fiat digitale costruito sopra.

Un’altra limitazione di Bitcoin è il suo framework Proof of Work (PoW). Questo meccanismo rappresenta un grande rischio per l’ambiente perché consuma alti livelli di energia. Gli effetti devastanti di Bitcoin sull’ambiente potrebbero essere risolti passando alle fonti di energia rinnovabile, ma questo deve ancora accadere.

La fiat digitale non verrà lanciata come blockchain pubbliche (alcune potrebbero non essere nemmeno su blockchain) ed è improbabile che includa un meccanismo di mining e quindi non avrà i problemi di consumo energetico di Bitcoin. Questo è uno dei fattori che darà al fiat digitale un vantaggio rispetto a Bitcoin.

La Gara è Iniziata Per Lanciare CBDC

Il fiat digitale, noto anche come Central Bank Digital Currency (CBDC), è una valuta digitale sviluppata, controllata e gestita dal governo. Si ritiene che questi token attraggano di più gli utenti perché offriranno maggiore protezione agli investitori rispetto alle criptovalute perché il loro valore sarà trasferito al fiat non digitale, rimuovendo così il rischio di volatilità visto con le criptovalute.

I CBDC stanno passando dall’essere solo esperimenti e progetti pilota a diventare una realtà. Molti paesi hanno iniziato a creare CBDC e alcuni sono addirittura nelle fasi finali dello sviluppo. Ciò dimostra che il lancio della fiat digitale potrebbe avvenire molto presto.

La Cina sta assumendo un ruolo guida nel lancio del fiat digitale. Il paese potrebbe lanciare uno yuan digitale alle Olimpiadi invernali se si vuole credere alle voci. Sono già state condotte prove su larga scala e quando verrà lanciata si prevede che farà ondate nell’economia globale.

Lo yuan digitale potrebbe un giorno superare il dominio economico del dollaro in quanto compete per essere accettato come valuta di riserva. Se lo yuan digitale aiuta l ‘”internazionalizzazione” della valuta, potrebbe rappresentare una minaccia per Bitcoin e il mercato delle criptovalute, nonché per il dollaro USA.

Pro e Contro Della CBDC Per Consumatori, Aziende e Governi

Il fiat digitale potrebbe diventare popolare tra i consumatori in quanto sostituirebbe gli intermediari bancari e ridurrebbe i costi.

Tuttavia, l’altro lato dell’equazione è che rappresenterebbe un’invasione della privacy, perché la banca centrale sarebbe a conoscenza di tutte le tue transazioni. Si ritiene che questo livello di controllo sia una delle principali attrazioni dei CDBC per il governo cinese.

Più in generale, le banche centrali in generale vedono i vantaggi di essere in grado di programmare direttamente il denaro e utilizzarlo per attuare le politiche monetarie e monitorare i progressi in tempo reale.

Tuttavia, con questi benefici potrebbero derivare conseguenze impreviste, e questo spiega perché le banche centrali si stanno muovendo in modo relativamente cauto.

In effetti una CBDC potrebbe significare che ogni contribuente ha un conto presso la banca centrale. Se così fosse, distruggerebbe in un colpo solo le attività delle banche commerciali e di molti altri intermediari finanziari.

