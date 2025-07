SPECIALE PIAZZA LIBERTA’: le Istituzioni giuridiche e sanitarie continuano la guerra all’umanità

Le Istituzioni giuridiche e sanitarie continuano la guerra all’umanita

PIAZZA LIBERTÀ, puntata SPECIALE di mercoledì 16 luglio 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE di Armando Manocchia è Walter Pansini in qualità di presidente di ALISTER (l’associazione per la libertà di scelta delle terapie mediche) che sta assistendo una una coppia di genitori, i signori Nikolett Holländer e Marco Guariglia i quali, alla nascita della figlioletta, hanno rifiutato l’iniezione di vitamina K, che peraltro non è obbligatoria. La bimba ora ha 2 mesi.

Il rifiuto da parte dei genitori, più che legittimo, ha prodotto una serie di pressioni da parte della direttrice di neonatologa dell’ospedale di Trieste Laura Tarvan. Si sono susseguiti l’incontro con un’assistente sociale e infine con la curatrice speciale, nominata dal tribunale, che ha voluto imporsi per affermare la propria autorità, sottoscritta peraltro dal giudice, di poter somministrare la vitamina k alla bambina, pur in assenza di approvazione da parte dei genitori.

Il caso è finito in Tribunale. Martedì pomeriggio c’è stata la prima udienza. Ne abbiamo parlato con il nostro graditissimo ospite Walter Pansini, presidente di Alister, Associazione per la libertà di scelta delle terapie mediche.

