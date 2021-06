Austria, Dagmar Belakowitsch (FPÖ) – L’opposizione quella vera:

“Su ciò sentirete la nostra resistenza, la sentirete in maniera massiccia, perché non sacrificheremo i nostri figli per i vostri esperimenti. Questa vaccinazione non porterà mai all’immunità di gregge. Smettetela di ingannare le persone”. Qui il video completo ►

L'opposizione quella vera: "Su ciò sentirete la nostra resistenza, la sentirete in maniera massiccia, perché non sacrificheremo i nostri figli per i vostri esperimenti. Questa vaccinazione non porterà mai all'immunità di gregge. Smettetela di ingannare le persone" Parte 2 di 2 pic.twitter.com/dGM2LExT09 — MIIA 🇮🇹 🇹🇿 #jesuismagufuli (@miia_2018) May 16, 2021

Condividi