Fine Ramadan, Marocco: 810 detenuti graziati

RABAT, 14 MAG – Detenuti graziati in Marocco: grazia reale per 810 detenuti delle carceri marocchine. Re Mohammed VI ha accordato il provvedimento di clemenza in occasione della festa di fine Ramadan. Tra i beneficiari figurano 12 detenuti per terrorismo che hanno partecipato al programma di riabilitazione destinato ai pentiti e 17 detenuti condannati per i disordini nella zona del Rif, a nord del Marocco, dove da sempre si registrano episodi di insubordinazione nei confronti della monarchia. (ANSAmed).

