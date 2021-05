Vaccini scaduti, Oms: “potrebbero funzionare, non buttate le dosi”

Nel Sud Sudan, alcuni paesi, hanno ricevuto le dosi di vaccino contro il Covid-19 grazie all’iniziativa Covax per un accesso equo ai sieri da parte dei Paesi più poveri. Tuttavia, le dosi ricevute inizialmente sono rimaste parcheggiate nei magazzini a causa di un ritardo nelle somministrazioni, che sono state rinviate di un mese per problemi logistici.

La campagna sta proseguendo grazie alle 132 mila dosi ricevute lo scorso marzo da Covax. Richard Laku, responsabile degli incidenti governativi, ha comunque precisato. “Se anche le somministrazioni fossero iniziate prima, sfruttando le 60 mila dosi di AstraZeneca ricevute, il Paese non sarebbe riuscito a terminarle prima della loro scadenza.

Vaccini scaduti

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in attesa di studi scientifici relativi alla potenziale efficacia e sicurezza dei vaccini scaduti, ha invitato i Paesi africani a non gettare o distruggere i sieri in scadenza.

Mentre si attendono apposite indicazioni. E’ bene, quindi, conservare le boccette per valutare in seguito come possono essere consumate o smaltite. www.oggiscuola.com

Condividi