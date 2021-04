Abrignani (comitato scientifico): a settembre vaccini ai minorenni

A settembre vaccini ai minorenni? “Sì. Se arrivano le autorizzazioni dall’agenzia regolatoria, sì”. Lo ha detto Sergio Abrignani, immunologo della Statale di Milano e componente del Cts, ai microfoni di ‘Che giorno è’ su Rai Radio1, facendo il punto sulla campagna vaccinale anti-Covid-19. “Gli studi clinici si stanno facendo anche nei giovani, nei ragazzi e nei bambini ed entro giugno – afferma Abrignani – ci dovrebbero essere i primi dati su queste fasce di età, che per ora sono escluse dalla vaccinazione perché non esistono studi clinici. Quindi, siccome ci aspettiamo tutti che nella maggior parte dei casi” la reazione ai vaccini “avvenga come negli adulti, probabilmente a fine giugno avremo il via libera dall’agenzia regolatoria su bambini e ragazzi”.

“Io penso – ha aggiunto Abrignani – che dovremo arrivare a vaccinare la stragrande maggioranza della popolazione, se arriva l’autorizzazione per usare anche nei bambini e nei ragazzi questi vaccini, secondo me per ottobre-novembre si potrebbe arrivare ad aver vaccinato tutti gli italiani che vogliono farsi vaccinare che dovrebbero essere l’87% circa”.

“Covid perde forza, cariche virali sempre più basse”

Ora la campagna vaccinale è decollata: venerdì eravamo a 350mila circa, l’obiettivo che si è dato il commissario Figliuolo è di arrivare a 500mila entro una settimana, quindi probabilmente a brevissimo saremo a 400mila somministrazioni e questo vuol dire che in un mese riusciremo a vaccinare fra 12 e 15 milioni di persone”, ha detto. adnkronos

