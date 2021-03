Biciclette a pedalata assistita per l’Esercito

La sperimentazione e’ partita presso l’aera addestrativa del 6 reggimento alpini di Villa Bassa, Bolzano, dove Fantic Motor, azienda italiana leader nelle due ruote ha fornito all’Esercito italiano 9 biciclette a pedalata assistita in configurazione tattica, appositamente allestite per un impiego intenso su sentieri di montagna e in ambiente innevato.

Le e-bike fanno parte dell’attivita’ di valorizzazione degli asset militari condotte da Difesa Servizi S.p.A. e permetteranno agli Alpini in armi di disporre di mezzi per la mobilita’, a basso impatto ambientale e acustico, tali da poter percorrere percorsi di media montagna in tempi brevi nel moderno contesto del Mountain Warfare. ANSA

