Reazioni avverse ai vaccini, dati ufficiali Ema

Da Ema arrivano i numeri ufficiali sulle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini in tutta Europa. Per esempio c’è il vaccino Pfizer per cui sono state somministrate circa 42 milioni di dosi. Le reazioni avverse sospette segnalate da Ema sono 102100, i casi di morti sospette 365.

Per il vaccino Moderna, su 3 milioni di dosi somministrate, le reazioni avverse sospette sono 5939, le morti sospette 137.

Infine, per quanto riguarda Astrazeneca, le dosi somministrate sono 14 milioni 874mila, le reazioni avverse sospette sono 54571 e le morti sospette 85.

