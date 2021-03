Imam di Firenze pronto ad aprire la moschea per le vaccinazioni

L’imam di Firenze è pronto a offrire ogni spazio: “Noi siamo a disposizione se dovesse servire”

“Dobbiamo essere uniti nella lotta al coronavirus”. L’appello è dell’imam di Firenze Izzeddin Elzir che ha dato la sua disponibilità, se fosse necessario, ad aprire la moschea per le vaccinazioni. “Se il nostro servizio sanitario ha bisogno di spazio le moschee possono essere un valore aggiunto per la cittadinanza, si può replicare assolutamente quello che si è fatto in Gran Bretagna e in altre parti del mondo”, osserva Elzir.

“Nella nostra realtà fiorentina e toscana abbiamo fatto un appello sull’importanza del vaccino, dicendo ai fedeli di essere pronti a vaccinarsi – afferma a La Nazione -. Siamo tutti su un’unica barca o vinciamo tutti o perdiamo tutti”.

Al momento non sono arrivate richieste ma l’imam di Firenze è pronto a offrire ogni spazio: “Noi – sottolinea – siamo a disposizione se dovesse servire“. www.tgcom24.mediaset.it

