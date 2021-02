La forza schiacciate della Finanza mette KO la Politica

La politica è condannata a soccombere, perché il mondo della finanza ha solo il problema di dover ingrassare una diecina di Paperoni trilionari, mentre la politica ha l’obbligo di tenere in vita 8 miliardi di umani

di Franco Luceri – Per capire in che rapporto di potere sono nel mondo, finanza e politica, provate ad immaginarvi un incontro di pugilato tra un peso massimo e un peso piuma. Anche se sprovvisti di palla di vetro, sapete con largo anticipo quale dei due pugili finirá KO al primo round.

E saprete ancora meglio, senza margine di errore, che la forza finanziaria vince; e la politica, fosse pure quella della primissima potenza mondiale, proprio perché democratica, contro la finanza perde.

La politica è condannata a soccombere, perché il mondo finanziario ha solo il problema di dover ingrassare una diecina di Paperoni trilionari, mentre la politica ha l’obbligo di tenere in vita 8 miliardi di umani.

I Banchieri possono puntare sulla migliore qualità della clientela da finanziare, con le massime garanzie, per conseguire la massima quantità di profitto. Mentre la politica, anche solo per tentare di essere democratica, deve sabotare la qualità e puntare alla quantità, al clientelismo, assistenzialismo, reddito di cittadinanza a spacciatori e mafiosi compresi, o al meglio alla giustizia sociale che ha costi proibitivi e accresce la drammatica dipendenza della politica dalla finanza.

Sbilanciamento di potere tra politica e finanza

E cosa ci riservi in futuro un simile sbilanciamento di potere, tra politica-peso piuma e finanza-peso massimo lo sa solo il Padreterno.

Mi sbaglierò, ma temo sia doveroso e onesto affermare, che la forza schiacciante della Finanza sia dovuta alla drammatica debolezza della Cultura e di riflesso della politica.

Basta vedere come ha affrontato il problema pandemia, il mondo della cultura e della politica nei governi Conte, al capezzale della malata Italia, ma aihnoi, totalizzando il massimo numero di morti, la massima spesa, il massimo danno economico, nonché fresco di giornata, il commissariamento della politica ad opera della Finanza.

Franco Luceri

Condividi