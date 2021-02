Nuova Zelanda, intera città in lockdown per un solo caso di Covid

AGI – La premier neozelandese, Jacinda Ardern, ha ordinato una settimana di lockdown a Auckland (1,6 milioni di abitanti, ndr), la maggiore città del Paese, in seguito alla scoperta di un singolo nuovo caso di Covid-19. Il nuovo blocco arriva due settimane dopo un precedente confinamento di tre giorni, seguito alla scoperta di tre casi.

A partire da domenica mattina, gli 1,7 milioni di cittadini di Auckland dovranno restare nelle loro case e potranno uscire solo per lavorare o effettuare acquisti necessari. Le scuole e gli esercizi considerati non essenziali dovranno restare chiusi. Il resto della Nuova Zelanda sarà soggetto a restrizioni più modeste, come la limitazione degli assembramenti a 100 persone e l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici.

Finora la Nuova Zelanda ha registrato appena 26 decessi legati al Covid-19 su un totale di 2.372 casi. AGI.IT

