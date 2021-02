Covid, vaccinati in quarantena dopo contatto con un positivo

Tre medici a Roma sono risultati positivi al coronavirus nonostante il vaccino. “Si tratta di tre sanitari vaccinati e contagiati, ma non necessariamente contagiosi – ha spiegato Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata -. Erano asintomatici, li abbiamo trovati positivi casualmente, durante i controlli per il cluster in un reparto. Questo dimostrerebbe il fatto che anche i vaccinati potrebbero essere portatori del virus, ma occhio agli allarmismi: il vaccino sicuramente protegge dalla malattia, si sapeva, non per forza dall’infezione”.

Al momento, inoltre, si pensa che la positività al Covid dopo il vaccino non comporti alcun tipo di contagiosità. Tuttavia, non ci sarebbero ancora prove scientifiche sufficienti a dimostrarlo. Ecco perché è necessario continuare a tenere alta l’attenzione. A tal proposito il ministero della Salute ha stabilito – in videoconferenza con le Regioni – che anche chi ha ricevuto il vaccino dovrà stare in quarantena in caso di contatti stretti con un positivo. La certezza scientifica che con il vaccino non si sia contagiosi non c’è.

Come spiega il Messaggero, infatti, anche chi riceverà la seconda dose del vaccino, dovrà poi restare isolato, in caso di contatto con un positivo. Ad oggi il protocollo prevede dieci giorni di quarantena con un tampone molecolare alla fine del periodo. Nel caso in cui il test dovesse risultare ancora positivo, l’isolamento si prolungherebbe fino alla completa negativizzazione.

