Enrico Letta: “dopo l’era Trump sta nascendo un nuovo ordine mondiale”

Enrico Letta (Pd, Legion d’onore francese) dichiara in un articolo pubblicato su La Stampa: «Stiamo vivendo le ore della speranza, perché il vaccino sta dimostrando che l’Occidente, quando riesce a cooperare così intensamente, sa uscire dalle grandi crisi: anche per questo il prossimo G20 che inizia fra tre giorni sotto la presidenza italiana non sarà il solito G20. Ma l’occasione per costruire un nuovo ordine mondiale, fondato su cooperazione e multilateralismo. Una grande chance per l’Italia di giocare un ruolo da protagonista sulla scena globale. Semmai mi spaventa l’ assenza di questi temi dalla discussione pubblica: mi auguro che il Paese non sprechi l’occasione».

Un G20 che potrebbe rivelare grandi potenzialità, ma pare difficile immaginare che questo possa avvenire grazie al peso specifico di chi lo presiederà, cioè l’Italia?

«La prossima non è una delle tante presidenze del G20: può prendere corpo un nuovo ordine mondiale fondato sulla cooperazione, rendendo obsoleti nazionalismi e i protezionismi e facendoli uscire di scena proprio come Trump è uscito dalla Casa Bianca Come dimostra la vicenda del vaccino, soltanto cooperando si esce dalle grandi crisi. Chi va per conto suo, va a sbattere»

