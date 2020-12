Vaccino Covid, Baviera: stop somministrazione, dubbi su temperatura dosi

Alcune città tedesche, in particolare in Baviera, hanno rallentato o cancellato la somministrazione delle prime dosi di vaccino Pfizer. I dubbi sulla conservazione delle fiale sul rispetto della ‘catena del freddo’ hanno condizionato le procedure nel v-day.

In particolare, l’iter ha subìto uno stop nel distretto di Lichtenfels, come hanno segnalato i media locali. Anche nelle città di Coburg, Kronach, Kulmbach, Hof, Bayreuth e Wunsiedel i programmi iniziali sono stati modificati. Nel distretto di Dillingen, riferisce il quotidiano locale Merkur.de, tutto rinviato a domani.

Alcune amministrazioni, probabilmente, attendono chiarimenti dalla Biontech, l’azienda che ha sviluppato il vaccino con Pfizer.

La Germania ha avuto a disposizione oltre 150mila dosi di vaccino per la giornata odierna. Berlino, come ognuno dei 16 Laender, ha ricevuto 9750 dosi per l’avvio della campagna. (adnkronos)

