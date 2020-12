Vaccino Covid, Arcuri: arrivate prime dosi simboliche, spiraglio di luce

“Sono arrivate le prime dosi simboliche dei vaccini, è un primo spiraglio di luce dopo una lunga notte. Ma la strada sarà ancora lunga perché possa arrivare il giorno. E’ importante cominciare con questa vaccinazione simbolica che domani tutti i cittadini europei inizieranno e nei prossimi mesi continueremo questa campagna per portare il nostro Paese, nei tempi in cui sarà possibile, fuori da questa emergenza”.

Queste le parole del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, dopo l’arrivo del furgone con i primi vaccini all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani a Roma.

Fonte: Agenzia Vista

Giorgia Meloni interviene sul tema della libertà di vaccinarsi o meno e afferma che “se la comunità scientifica ci dice che ci si deve vaccinare lo si deve fare”, tuttavia non crede che “lo Stato lo possa imporre perché questo non è previsto nel nostro ordinamento”.

E sull’importanza del vaccino, ospite di radio RTL 102.5, la leader di Fratelli d’Italia afferma: “Prima arriva il vaccino e meglio è. È un risultato averlo avuto in tempi brevi. Ovviamente bisogna seguire le indicazioni della comunità scientifica: se la comunità scientifica ci dice che ci si deve vaccinare lo si deve fare”.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la Meloni crede che una campagna di sensibilizzazione sarà molto utile per invogliare gli italiani a vaccinarsi.

