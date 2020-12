Covid, Crisanti: mi vaccinerò in seguito senza pagliacciate

“Mi vaccinerò contro Covid-19”. Lo ribadisce all’Adnkronos Salute il virologo dell’università di Padova Andrea Crisanti. “Ma non succederà al V-Day” fissato per domenica 27 dicembre, precisa. L’iniezione scudo il direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino la farà “quando sarà disponibile e arriverà il mio turno – informa – Allora mi vaccinerò, senza pagliacciate“.

“Il mio auspicio per il 2021 è che i vaccini anti Covid facciano effetto e che vengano rapidamente distribuiti. La previsione? Penso che indipendentemente da qualche difficoltà iniziale, che ci sarà senz’altro, la macchina si metterà in moto in maniera efficiente ed efficace”, aggiunge. Una stima sulla base del fatto che, per raggiungere l’immunità di gregge, occorre che sia protetto il 70% della popolazione. “L’Italia è uno dei Paesi con il più alto tasso di vaccinazione nel mondo, del resto, e sono sicuro che saremo in grado di affrontare questa sfida. Ma ricordiamoci che siamo lontanissimi dall’immunità di gregge. Siamo perlomeno 40 milioni di persone lontani dal traguardo. Mettiamoci l’anima in pace”.

L’obiettivo dell’immunità di gregge non è dunque dietro l’angolo. Per il direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’università cittadina, la percentuale di persone con anticorpi contro Sars-CoV-2 sviluppati a seguito di contagio non è alta. Il resto della popolazione va protetto col vaccino. “Ma è realistico pensare che la meta dell’immunità di gregge si possa raggiungere per fine 2021”, ammette.

Fino ad allora cosa succederà? “Mascherine, distanza, lavaggio delle mani. Si dovrà continuare con le misure anti contagio. Non dico fino al ’44milionesimo’ vaccinato, perché l’effetto scudo della vaccinazione si comincerà a sentire anche prima. Quando succederà non mi sbilancio a dirlo – sorride – perché con Crozza in agguato (il comico ha realizzato anche la sua imitazione di recente, ndr) chiudo l’oracolo”. ADNKRONOS

