Meluzzi: poteri forti e congiure di palazzo per fare e disfare governi in Italia

Il prof. Alessandro Meluzzi analizza il recente scontro politico tra il premier Conte e il senatore Renzi, evidenziando come – tra una congiura di palazzo e l’altra – ormai i poteri forti si arrogano il diritto di fare e disfare governi in Italia, mentre le elezioni sembrano lontanissime.

“Giunge attendibile notizia che un governo come il governo Conte, nato da una congiura di palazzo, starebbe per tramontare sull’onda di una stessa congiura di palazzo, peraltro guidata e ispirata da quello che sarebbe stato lo stesso mentore – a detta dello stesso interessato fiorentino, come ben si sa – che si appresterebbe a togliere la spina ad un governo voluto dai poteri forti e alimentato dai poteri forti. Evidentemente, i poteri ancora più forti che hanno guidato e sostenuto Renzi in questo periodo, dopo la vittoria di Biden negli Stati Uniti, si apprestano ad un altro rimescolamento delle carte in questa nostra piccola colonia mediterranea.

E’ molto triste che dopo un anno di grande sofferenza del popolo e di grande solitudine dell’opposizione della destra, ci si dovesse accomodare ad un ennesimo pasticcio. Certamente le elezioni sembrano lontanissime da quelli stessi poteri che stanno facendo crollare questo governo da loro alimentato, ma certamente allo stesso modo deludere le aspettative di cambiamento della gente, dell’elettorato, sarebbe altrettanto truce e tristissimo.

Ci giunge notizia poi che l’avvocato Bongiorno abbia raggiunto un buon risultato facendo condannare ad una pena molto pesante il figlio di Genovese, non per spirito forcaiolo, ma perché l’omicidio stradale deve essere punito anche se si tratta del figlio di un regista autorevole di sinistra. Speriamo che lo stesso risultato lo ottenga sulle vicende di Ciro Grillo e dei suoi stupri, o presunti tali, sui quali è calata una cappa di silenzio in un sistema mediatico innominabile e indefinibile che riesce a coprire sempre le marachelle dei potenti salvo poi gettare Genovese in pasto all’opinione pubblica, ma certamente è in buona compagnia di qualcuno anche più autorevole di lui come il principino Ciro Grillo.”

Alessandro Meluzzi – Medico Psichiatra, Psicologo, Psicoterapeuta, Criminologo. Docente Psichiatra forense. Primate Metropolita Chiesa Ortodossa Italiana

